Coronavirus, Luigi Di Maio: "Valuteremo cosa fare per italiani bloccati sulla nave Diamond Princess"

"Ora valuteremo cosa fare per italiani sulla nave Diamond Princess", ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, all'aeroporto militare di Pratica di Mare per accogliere Niccolò, il ragazzo italiano rimasto bloccato a Wuhan dopo lo stop al traffico aereo tra Italia e Cina in conseguenza dell'epidemia di coronavirus.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev