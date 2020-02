Prescrizione, Lucia Annibali: "Il Lodo Conte Bis è un gran pasticcio, un delirio. Andiamo avanti con coerenza"

"Il Lodo Conte Bis è un gran pasticcio, noi andiamo avanti con coerenza". Lucia Annibali, di Italia Viva, parla dopo la bocciatura del lodo che porta il suo nome e che in commissione Affari costituzionali e bilancio è stato votato da Iv insieme alle opposizioni, ovvero Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia. Si è espressa per il no all'emendamento la maggioranza. Il governo aveva dato parere negativo.

Mentre il Lodo Conte bis, "che usando le parole del presidente Caiazza ho definito un 'delirio', non è possibile sostenerlo, è invotabile", ha attaccato la Annibali parlando dell'annuncio del Guardasigilli, Alfonso Bonafede, che domani 13 febbraio in Cdm saranno portati i testi del ddl sulla riforma del processo penale e il lodo sulla prescrizione. "Noi facciamo le nostre valutazioni, ma anche altri devono fare le loro", aggiunge, "semmai ci sarà un confronto tra i capi delegazione, perché in Cdm ci vanno i ministri, ma un nuovo vertice, perché non ha senso".

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev