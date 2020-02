"Perché il Canada, lì è così noioso! Vi offro il mio appartamento a New York, tre camere da letto e la migliore vista di Manhattan". Così la popstar Madonna in un video pubblicato sui social offre di affittare l'appartamento al principe Harry e a Meghan Markle che dopo aver lasciato la famiglia reale si sono ritirati in Canada.



Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev