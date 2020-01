Luigi Di Maio, dopo l'addio l'abbraccio con Vito Crimi: "Buona fortuna"

Luigi Di Maio parlando al Tempio di Adriano all'evento M5s: "Per stare al governo serve essere presenti sul territorio in maniera organizzata: ci ho lavorato un anno e ho portato a termine il mio compito. Ora inizia il percorso verso gli Stati generali". Alla fine del discorso, il capo politico uscente ha abbracciato il reggente del M5S, Vito Crimi, con la standing ovation della platea sulle note di Fix You dei Coldplay.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev