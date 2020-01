Gregoretti, Pietro Grasso: "Non è disappunto, la mia posizione è giustificata dal diritto internazionale"

Pietro Grasso commenta così il caso Gregoretti in merito alla riunione della Giunta per le immunità: "Non si può parlare di disappunto in merito alla vicenda Gregoretti. La mia posizione è giustificata dal diritto internazionale. Se parteciperemo alla riunione? Non lo so, ora ci incontreremo con la maggioranza e valuteremo il da farsi", dichiara il senatore di Liberi e Uguali.

