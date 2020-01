Luigi Di Maio, discorso di Capodanno: "Molti di quelli passati al Misto hanno chiesto cariche senza ottenerle"

Luigi Di Maio, nel suo discorso di Capodanno, pubblicato sulla sua pagina Facebook, se la prende con i parlamentari che hanno lasciato il Movimento 5 stelle, in opposizione alla sua leadership. "Qualcuno va al gruppo Misto, dicendo che c'è un problema di verticismo, ma sono gli stessi che venivano a chiedermi una carica, mi chiedevano e fare il commissario europeo, il presidente di Commissione, e non lo ottenevano". E ancora, ha attaccato il capo politico dei Cinque Stelle: "Ma se lo ottenevi allora non era verticistico" il movimento. "C'è qualcuno che sale sul treno M5s e poi cambia, è successo, non so se succederà in futuro", ha concluso Di Maio.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev