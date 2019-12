Gregoretti, Giuseppe Conte: "Su un mio coinvolgimento nella vicenda sto controllando sms e whatsapp"

Giuseppe Conte lo ha detto davvero: per rispondere di un suo coinvolgimento nel caso della nave Gregoretti dovrà riguardare le chat. "Sto completando le verifiche. Con il massimo scrupolo, la massima correttezza, verificherò il ruolo che ho avuto. Ho fatto una verifica sui messaggi, whatapp e sms, sto verificando anche le e-mail", ha dichiarato il presidente del Consiglio nel corso della conferenza stampa di fine anno, a Villa Madama. Dalle prime verifiche "sicuramente c'è stato coinvolgimento della presidenza del Consiglio per la ricollocazione" dei migranti, ha affermato. "In questo momento non ho avuto ancora riscontri per quanto riguarda lo sbarco. Se troverò un frammento di coinvolgimento sarò il primo a dirlo ma prima voglio completare l'istruttoria", ha concluso, con riferimento alla vicenda per la quale è accusato Matteo Salvini.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev