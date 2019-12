Matteo Salvini affonda Giuseppe Conte e il governo: "Guardate l'economia italiana, è la penultima in Europa, se poi Conte si vuole prendere il merito che oggi a Milano non piove e c'è il sole su Milano glielo diamo, poi tolga il disturbo perché è il governo sbagliato nel posto sbagliato", tuona a margine di un appuntamento a Milano, a chi gli chiede un commento alle parole del premier che considera il Paese fuori dalla recessione. "Questo è il governo delle tasse, leggete un giornale qualunque oggi e se le rinvii di tre mesi sempre tasse sono", attacca il leader della Lega. "La tassa sulla plastica, secondo le aziende del'Emilia Romagna può entrare i vigore a marzo o a maggio, ma mette a rischio 12mila posti di lavoro, e io con 12mila posti di lavoro non scherzerei". Infine, "domani (domenica 8 dicembre, ndr) sono in Emilia, lunedì sono in Emilia e anche martedì, perché qua tra Ravenna, Bologna, Modena, Reggio e Forlì ci sono in ballo almeno 30mila posti di lavoro tra tasse e microtasse".

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev