Inter, Antonio Conte attacca il pubblico di San Siro: "Ho sentito fischi, la squadra va supportata"

"I ragazzi hanno dato tutto, abbiamo avuto occasioni, e anche chiare, ma devi fare gol. Dovevamo essere più cattivi sotto rete ma ai giocatori non rimprovero niente, hanno dato tutto". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Antonio Conte ai microfoni di Sky Sport dopo lo 0-0 di San Siro contro la Roma. "Il pubblico ci deve sostenere e aiutare, è un momento in cui bisogna fare di necessità virtù - ha proseguito - Oggi su alcuni stop sbagliati ci sono stati dei fischi, questo non aiuta e non va bene. Non è facile giocare a San Siro, il tifoso deve capire. Questi ragazzi vanno sempre aiutati". Martedì i nerazzurri sono attesi dalla sfida contro il Barcellona, decisiva per il passaggio agli ottavi. "Ci aspetta una gara tosta - ha concluso Conte - Avremo delle difficoltà ma ci proveremo".

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev