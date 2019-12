Sara Manfuso ha bacchettato il piddino Andrea Romano, con il quale ha una relazione dopo la rottura con Alfredo D'Attorre, perché si è rasato i capelli a zero dopo aver perso una scommessa. A margine dell'iniziativa dell'associazione Io Così presieduta dalla Manfuso per la raccolta fondi a sostegno della Cooperativa sociale Parco del Mulino che si muove per favorire l'inclusione delle persone affette da sindrome di Down, la ex modella ha detto: "Quest'uomo qui che è il mio compagno si è fatto rapare. Le promesse che si mantengono sono quelle fatte agli elettori non alle trasmissioni".

Romano si era fatto rasare i capelli in diretta a Un Giorno da Pecora, la trasmissione di Radiouno Rai. "Se facciamo il governo con il Movimento 5 Stelle torno qua e mi tagliate i capelli a zero", aveva detto prima di finire poi davvero a fare il governo con i grillini. Scommessa persa e sconfitta pagata, quindi. Il piddino allora si è presentato in studio e si è messo tra le mani di un parrucchiere che, armato di macchinetta e mantellino, è passato all'opera. "Se questo serve a tenere Matteo Salvini lontano dal governo...", ha detto Romano. "Questo sacrificio deve servire al Paese...", ha aggiunto, cercando di salvare almeno la barba.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev