Ursula von der Leyen, il discorso prima del voto: punta tutto su clima e migranti

Ursula von der Leyen apre il dibattito prima del voto sull'esevutivo da lei guidato puntando su due questioni: clima e migranti. "Se c'è un campo in cui il mondo ha bisogno della nostra leadership è proteggere il clima. È un problema esistenziale per l'Europa. E come potrebbe non esserlo, quando vediamo Venezia sott'acqua e le foreste del Portogallo andare a fuoco?".

Certo, "sono cose che succedevano anche prima, ma mai con questa frequenza e intensità". La presidente eletta della Commissione Europea dice poi che "il fenomeno delle migrazioni non andrà via, resterà con noi e un'Europa orgogliosa dei propri valori e in difesa dello stato di diritto dovrà trovare una risposta umana ed efficace, dovremmo poterlo fare", "è un tema che ci ha spaccato ma dobbiamo andare avanti", "è nel nostro interesse che coloro che restano siano integrati ma dobbiamo anche far sì che chi non ha diritto di rimanere ritorni in patria".

Infine, una dichiarazione sul prossimo commissario Ue per gli Affari economici Paolo Gentiloni che "avrà il compito di gestire il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile" da parte dei paesi Ue.v"Gentiloni è convinto di questo spirito e io ho fiducia in lui".

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev