Alassio non ha più la spiaggia, la mareggiata, con onde alte sei metri, ha cancellato tre chilometri e mezzo di litorale. La Baia del Sole, meta più ambita dai turisti ha perso la sua finissima sabbia. "Secondo tsunami in 13 mesi, siamo in ginocchio.

Ci aiutino il Comune, la Regione e il Governo da soli non ce la possiamo fare", è l'appello di Emanuele Schivo, presidente dell' Associazione dei bagni marini a La Stampa. In 36 ore infatti il litorale tra l'isola Gallinara e Capo Mele è stato colpito da una vera e propria tempesta che ha provocato danni pesantissimi e cambiato la fisionomia.

La mareggiata non ha risparmiato Savona, Vado Ligure e Pietra Ligure. A Ponente colpite Bordighera, Imperia e Sanremo e in Costa Azzurra è stata la spiaggia tra Monaco e Cannes ad aver subito i danni maggiori.

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev