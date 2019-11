Carlo Calenda, il sogno proibito: "Azione, a quanto sono i sondaggi"

Carlo Calenda ha fondato un nuovo partito, Azione, che ha una ambizione: arrivare al 10 per cento. Del resto, dice l'ex ministro, "Pd e Italia Viva sono riformisti rammolliti", "perché hanno paura, sono succubi e tradiscono i loro valori. I riformisti vincono se esprimono un' azione forte come il governo Renzi, che oggi viene tradito proprio dall'ex rottamatore con la fallimentare alleanza con i 5 Stelle".





I sondaggi, riporta il Giorno, dicono che Azione è dato al 3 per cento, ma il nuovo movimento di centrosinistra punta al 10. Italia Viva di Renzi è dato intorno al 5 per cento. E investe in marketing e pubblicità. Tra i sostenitori l'imprenditore Cimmino di Yamamay, Baban, personalità come Walter Ricciardi, Stefano Allevi, Emma Fattorini. Lo slogan è: "L'Italia è più forte di chi la vuole debole".