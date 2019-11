Luca Zaia: "Basta insulti ai veneti, il mio compito è difenderli. Ora quereliamo"

"Ne abbiamo sentite di tutti i colori, da "annegate" a "volete l'autonomia, ora salvatevi da soli". Non ho perso tempo in polemiche perché si stava risolvendo un'emergenza e su quella eravamo concentrati. Ma oggi voglio assolvere al mandato che mi è stato dato: difendere i veneti. Annuncio perciò che procederemo a querelare chi, dopo il maltempo eccezionale di questi giorni, ci ha offeso, insultato, augurato l'indicibile mentre spalavamo fango e piangevamo due morti. E' ora di finirla di accettare tutto mentre lavoriamo in silenzio: chi scrive certe cose non ha diritto nemmeno di avere una carta d'identità in tasca." Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, durante una conferenza stampa a Venezia.



Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev