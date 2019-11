Giuseppe Conte incontra Angela Merkel: "Sui migranti e sulla ridistribuzione la Germania è in prima linea"

Il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa con la cancelliera tedesca Angela Merkel ha sottolineato l'impegno comune con la Germania per fare ogni sforzo possibile per la stabilizzazione della Libia, e per gestire in ambito europeo l'emergenza migranti. "Devo ringraziare la Germania, perché non ha mai fatto mancare il suo aiuto all'Italia" ed è "sempre in prima linea" sul tema della "redistribuzione" dice ancora il presidente del Consiglio parlando dell’accordo di Malta sulla gestione dei flussi migratori. Sorvolando però sul fatto che se c'è una più equa ripartizione degli immigrati è grazie a Matteo Salvini che sul tema ha fatto valere le ragioni dell'Italia.

Da parte sua la Merkel si dice "molto lieta che la nuova presidente della Commissione europea abbia già stabilito che si occuperà fortemente dell'immigrazione e della ripartizione equa delle responsabilità tra gli Stati. Trovo giusto che i rappresentanti francesi italiani e tedeschi a Malta abbiano compiuto un primo passo per invitare altri Paesi ad aggiungersi, almeno tra quelli volenterosi. È un messaggio positivo ma resta ancora molto da fare per giungere a una giusta equazione dei compiti in Europa".

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev