Giorgia Meloni, la telefonata a Liliana Segre: "Le ho detto che Fratelli d'Italia è al suo fianco"

Giorgia Meloni non incontrerà di persona Liliana Segre ma l'ha "sentita al telefono" e "Fratelli d'Italia è assolutamente al suo fianco". Lo ha rivelato la stessa leader di Fratelli d'Italia arrivando a Eicma in Fieramilano a Rho. Nel pomeriggio Meloni parteciperà a un evento a Milano sui 30 anni dalla caduta del muro di Berlino. "Non è in programma una visita con lei. L'ho già sentita telefonicamente qualche giorno fa. Le ho detto che Fratelli d'Italia è al suo fianco in tutto quello che si può fare ancora e che va fatto sul tema della lotta all'antisemitismo e soprattutto oggi in rapporto al tema del fondamentalismo islamico. Poi ci sono molte cose da fare, chiaramente c'è il sostegno di Fratelli d'Italia su questo tema".



Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev