Ilva, Luigi Di Maio: "L'emendamento del Pd per reintrodurre lo scudo penale è un problema per il governo"

"Ho letto, e non so se è vero, che il Pd vuole presentare un emendamento" sullo scudo penale per la vicenda Ilva ArcelorMittal, "e questo sarebbe un problema per il governo". Lo ha detto il capo politico M5s e Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ai microfoni dell’Agenzia Vista, al termine di un vertice M5s.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev