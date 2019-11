Manovra, Pierre Moscovici: "Nessuna bocciatura o avvio di procedura per l'Italia ora"

"C'è stato uno scambio di lettere non nello stesso clima dell'anno scorso. Non abbiamo pensato di bocciare il bilancio italiano. Abbiamo chiesto precisazioni, abbiamo continuato questi scambi, le decisioni che prenderemo saranno rese note nelle nostre comunicazioni verso il 20 novembre". Il commissario Ue Pierre Moscovici risponde così a una domanda sull'Italia. "Non ci sono due pesi e due misure, non si può raffrontare il dibattito di bilancio di quest’anno che è serio e rappresenta diversità di approccio rispetto allo scontro di un anno fa che era di cattivo auspicio per le relazioni. La decisione non sarà un respingimento del bilancio italiano o l'apertura di una procedura ora".

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev