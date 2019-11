Liliana Segre e gli insulti razzisti a Mario Balotelli: "Ancora si guarda il colore della pelle?"

"Ancora guardano i colori delle persone?". Così, a margine di un convegno a Milano, la senatrice Liliana Segre ha commentato i cori e i buuu razzisti destinati a Mario Balotelli durante la partita di calcio tra Verona e Brescia.

"Balotelli secondo me è italiano perché ha la cittadinanza italiana ma non potrà mai essere del tutto italiano", insiste Luca Castellini, capo degli ultras veronesi, ai microfoni dell'emittente Radio Cafè: "Noi abbiamo una cultura identitaria di un certo tipo, siamo una tifoseria che è dissacrante, che prende per il c*** il giocatore pelato, quello con i capelli lunghi, il giocatore meridionale e il giocatore di colore, ma non lo fa con istinti politici o razzisti. Questo è folklore, si ferma tutto lì".

