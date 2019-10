Enrico Mentana a Giuseppe Conte: "Se vuole facciamo una foto, così poi dicono che è una genialata..."

Enrico Mentana ha accolto con una battuta che rimanda alla sonora sconfitta dell'alleanza di governo alle elezioni regionali in Umbria il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenuto per l'Assemblea 2019 dell'Ance a Palazzo dei Congressi a Roma: "Non le chiedo niente", esordisce il direttore del TgLa7, "se vuole facciamo una foto così poi dicono che è una genialata", scherza. E il premier Conte ribatte: "Quindi non rispondo a nulla, io ero pronto". Poi dice: "Tutto tranquillo, siamo operosi. Oggi pomeriggio chiudiamo la manovra, è un impegno". E ancora: "Forse C'è qualche informazione distorta ma non gliela dico. Volevo solo provocarla".



Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev