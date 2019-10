Brexit, lo speaker del Parlamento britannico dice no a un nuovo voto sull'accordo

Lo speaker della Camera dei Comuni, John Bercow, ha deciso di non consentire che oggi 21 ottobre si voti sull'accordo per la Brexit negoziato dal premier Boris Johnson, come invece chiesto dal governo. Bercow ha fatto appello al regolamento parlamentare, che impedisce che nell'ambito della stessa sessione si voti un provvedimento già precedentemente sottoposto al vaglio dei Comuni, a meno che il testo e le circostanze non abbiano subito "significative" modifiche.

L'accordo sulla Brexit era già stato presentato al voto dei Comuni sabato, ma la maggioranza dei deputati, approvando l'emendamento Letwin, ne aveva rimandato l'esame a una fase successiva. Vale a dire, dopo che i Comuni avranno approvato tutta la legislazione che implementa l'accordo, il 'Withdrawal Agreement Bill'.

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev