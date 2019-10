Milano, bambino di 6 anni precipita dalle scale della scuola: è grave

La Procura di Milano indaga per lesioni colpose in relazione alla caduta di un bambino di 6 anni dal secondo piano nella tromba delle scale della Pirelli di via Goffredo da Bussero, nella parte nord della città. Il pm di turno, Stefano Ciardi, sta svolgendo accertamenti sui presidi di sicurezza nella scuola. Il piccolo ha riportato un gravissimo trauma cranico e si trova all’ospedale Niguarda in prognosi riservata.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev