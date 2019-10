Manchester, cinque persone accoltellate in un centro commerciale: indaga l'anti-terrorismo

Cinque persone sono state ferite in un attacco compiuto con un pugnale in un centro commerciale di Manchester. Secondo quanto riportano i media locali, un uomo sulla quarantina è stato arrestato, la struttura è stata evacuata e i tram della zona sono stati bloccati. E' la polizia antiterrorismo a guidare l'indagine sull'attacco. Secondo quanto si legge sul sito del Manchester Evening News, le forze dell'ordine hanno detto che, "in queste prime fasi dell'inchiesta, ci manteniamo aperti sul possibile movente di questo attacco terribile". Nel video e nelle foto che circolano in rete si vede un agente che blocca a terra il sospetto con un Taser. Testimoni raccontano di un "uomo che correva per il centro armato di coltello, aggredendo le persone".

Fonte Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev