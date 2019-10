Matteo Salvini: "La parabola di Giuseppe Conte la vedo bella che finita. Lo vedo confuso"

"Giuseppe Conte chiedeva chiarezza a me, ora il popolo chiede chiarezza a lui". Matteo Salvini lo dice ai cronisti di fronte alla Cassazione, parlando del Russiagate. Per il leader della Lega il premier sembra "confuso, tira in ballo gli americani, i servizi, il Quirinale, di sicuro c'è qualcosa che non torna". "La parabola di Conte la vedo bella che finita", conclude il leader della Lega.



Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev