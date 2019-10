Morte di Filippo Penati, il sindaco Beppe Sala: "Era un amico, gli ho voluto bene"

"È mancato Filippo Penati. Non è il momento di giudizi politici e non voglio ricordare il suo profilo istituzionale. Per me è stato solo un amico a cui ho voluto bene e che ho accompagnato nell'ultima, dolorosa, fase della sua non banale vita". Così il sindaco di Milano Beppe Sala in merito alla scomparsa di Penati, ex sindaco di Sesto San Giovanni ed ex presidente della Provincia di Milano, oltre che ex dirigente dei Ds e del Pd.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev