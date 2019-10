Brexit, Boris Johnson: "Il mio piano di uscita dall'Europa o no deal"

La Gran Bretagna ha presentato "proposte ragionevoli e costruttive" di accordo all'Ue, ma uscirà comunque dall'Unione europea il 31 ottobre -ultimo termine per la Brexit- "accada quel che accada". Lo ha dichiarato il primo ministro britannico Boris Johnson alla conferenza dei conservatori a Manchester. "Se non riusciremo ad avere un accordo... che non ci siano dubbi, l'alternativa è il no deal", ha ribadito Johnson. "E' una eventualità alla quale siamo pronti", ha assicurato.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev