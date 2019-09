Matteo Salvini con i sordi: "Contento di essere tra voi, porterò avanti il decreto sulla lingua dei segni"

"Ero e rimango convinto che la lingua dei segni debba essere riconosciuta, da maggioranza e opposizione insieme. Il decreto è pronto, l’ex ministro per la Famiglia e la disabilità lo ha preparato e dobbiamo solo portarlo a termine. Farò di tutto per portarlo a termine anche dall’opposizione". A dirlo è il leader della Lega, Matteo Salvini, dal palco di un evento della Settimana del sordo in piazza Duomo a Milano. "Ho scelto di essere qua e devo dire che probabilmente se non fossi venuto le telecamere non ci sarebbero state, perché purtroppo dei sordi in Italia dei sordi interessa poco", ha aggiunto l’ex ministro.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev