"Se il presidente della Repubblica Sergio Mattarella fosse disposto a un secondo mandato gli riconosco tutte le qualità". Il premier Giuseppe Conte, intervistato a La Piazza, su Affari Italiani.it, si sbottona sulla (ri)elezione del capo dello Stato che evidentemente per lui può essere di nuovo l'attuale.

Il premier chiarisce poi che non si farà un suo partito e che nel governo "c'è un buon clima di lavoro". "In questo esecutivo", spiega, "ho condotto io il lavoro per per varare il progetto politico. Ne sono garante rispetto al Paese. Vedo che c'è coerenza e convinzione nelle forze politiche. Nella prima esperienza, invece, io sono stato chiamato dopo l'accordo sul programma".