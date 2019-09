Giuseppe Conte: "Lavoriamo a una manovra espansiva. No all'aumento dell'Iva"

"Stiamo lavorando a una manovra espansiva con coraggio, visione e responsabilità. Da troppi anni si parla del problema evasione che comporta una elevata pressione fiscale. Anche in questo senso". Giuseppe Conte intervistato a La Piazza, su Affari Italiani.it, annuncia che "il governo tornerà da cittadini con un patto sociale per incentivare all'uso della moneta elettronica e delle carte ma senza aumento delle commissioni anzi con meccanismi premiali e vantaggi come l'alleggerimento pressione fiscale. Obiettivo è che paghino tutti e tutti paghino meno", aggiunge.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev