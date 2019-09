Autonomia, Attilio Fontana: "Aperti a discutere ma nessun passo indietro"

"Sono pronto a incontrare il ministro. Non faremo nessun passo indietro, ma siamo disponibili a discutere". Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, parla dell'incontro con il ministro Francesco Boccia per discutere la riforma dell'autonomia. "Penso di aver studiato abbastanza e non ho bisogno di ripassare. Se lui ha la Costituzione in mano, io ce l'ho in testa". L'autonomia "ci consentirebbe, in presenza di risorse, di intervenire sulle assunzioni negli ospedali. Deve essere una manovra che ha un significato che serva e che sia utile, farla per il gusto di farla non ha senso. Deve essere mantenuto il rispetto per le richieste e le valutazioni che abbiamo fatto".

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev