"È imbarazzante sentire dal ministro degli Esteri, riferito al premier ungherese Viktor Orban, che non si può fare i sovranisti con il governo degli altri". Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, stronca Luigi Di Maio che ha accusato il capo del governo di Budapest, intervenuto ad Atreju, di "inutili ingerenze". "Qualcuno consegni una cartina dell'Europa al ministro Di Maio. Siamo disposti a fare una colletta per comprargliena una, a regalargli un mappamondo, perché se si guarda la cartina d'Europa, Di Maio scoprirà che l'Ungheria governa i confini esterni dell'Ue esattamente come l'Italia", attacca la Meloni. Insomma, "quella che ha fatto Orban è la fotografia del Paese e del governo italiano. Una fotografia della realtà italiana. Se Di Maio si vergogna e non fosse così, ci dovrebbe spiegare perché non andiamo a votare... Perché se noi votassimo, Di Maio se ne andrebbe a casa".