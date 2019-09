Scontri tra black bloc, gilet gialli e polizia alla marcia per il clima a Parigi, fiamme sugli Champs-Elysées

Momenti di tensione e scontri tra black bloc e polizia a Parigi durante la manifestazione per il clima. Circa un migliaio di manifestanti appartenenti all’ala più radicale e dei gilet gialli erano presenti all’interno della marcia per il clima a Parigi. Lo rivela a Prefettura spiegando vi sono stati scontri tra i black bloc e le forze dell’ordine: all’arrivo del corteo in place d’Italie, si sono moltiplicate le violenze e gli incendi di cassonetti e la polizia ha risposto con il lancio di lacrimogeni. I black bloc hanno risposto erigendo barricate.



Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev