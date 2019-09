La Procura di Catania ha chiesto l'archiviazione per l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini, indagato per sequestro di persona per la vicenda della nave Gregoretti della Guardia costiera. Lo rende noto, nel corso di una diretta Facebook, lo stesso Salvini, aprendo la lettera ricevuta oggi. "La Procura - sottolinea il leader della Lega - ha detto che ho ragione". "Se il tribunale dei ministri ribalta tutto", come accaduto per la nave Diciotti, "e chiederà il processo, sono pronto a tutto", aggiunge Salvini.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev