Ovazione per Matteo Salvini a Pontida. "Se fate così mi commuovo", ha esordito il leader della Lega accolto dal suo popolo con applausi e cori. ""Siete uno spettacolo eccezionale, fatevelo voi l'applauso e vediamo se qualche Tg riuscirà a nascondere questo popolo", ha aggiunto. I militanti urlano: "Matteo, Matteo, Matteo". Il leader del Carroccio è salito sul palco sulle note dell'aria "Nessun dorma" come da tradizione delle manifestazioni leghiste. Il segretario è poi sceso sotto il palco per rendere omaggio all'albero della vita che ricorda i militanti leghisti morti.

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev