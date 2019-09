Bagno di folla per Matteo Salvini al suo arrivo a Pontida

Bagno di folla per Matteo Salvini a Pontida. Il leader della Lega, dopo alcune dichiarazioni alla stampa, ha percorso a filo delle transenne il pratone, ormai pieno a metà. I suoi leghisti lo abbracciano, lo tirano a loro, alcune persone addirittura si vantano con un "l’ho toccato". Cori più gettonati: "C'è solo un capitano", in cui si distinguono alcuni presenti con felpe con scritto Roma, e scudetto giallorosso. Salvini dovrebbe prendere la parola dal palco alle 13, per ultimo.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev