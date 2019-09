Pontida, Matteo Salvini: "Sarà la più partecipata di sempre. Vogliamo unire il Paese"

Pontida, Salvini: "Sarà la più partecipata di sempre. Vogliamo unire l'Italia". Così Matteo Salvini all'incontro con sindaci e amministratori regionali all'Hotel Da Vinci di Milano. Il leader del Carroccio ha voluto offrire delle anticipazioni per quanto riguarda il raduno leghista di Pontida in programma domenica 15 settembre: "Stando ai numeri sarà la più partecipata di sempre. Mai visto un numero simile di richieste da tutta Italia, solo dal Lazio arriveranno 2000 persone, quindi sarà una bella giornata di costruzione".

Un messaggio anche per gli avversari giallorossi: "Se qualcuno pensava di vederci depressi o sfiduciati ha trovato il Matteo sbagliato e il Movimento sbagliato". Salvini ha tenuto a precisare lo scopo del raduno in maniera ferrea: "Unire il Paese da Nord a Sud è una scelta su cui non si torna indietro, assolutamente".

Fonte: Agenzia Vista