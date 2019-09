Ocean Viking, Luigi Di Maio: "Anche col precedente governo l'obiettivo era la redistribuzione dei migranti"

"Il porto sicuro è stato assegnato a Ocean Viking solo perché l'Unione europea aderisce alla nostra richiesta di prendere gran parte dei migranti". Luigi Di Maio, a margine del suo intervento alla Scuola Open di Rousseau, interviene sul caso della nave ong che è stata autorizzata a sbarcare a Lampedusa e con una frase cerchiobottista tenta di conciliare la linea durissima del governo gialloverde con quella del tutto opposta dell'esecutivo giallorosso: "Anche con il precedente governo l'obiettivo era di fare in modo che chi arrivava in Italia venisse ridistribuito in altri Paesi europei e che quei Paesi se ne facessero carico". Il nostro obiettivo, ha concluso Di Maio, "restano gli investimenti nei paesi di provenienza e l’accordo sui rimpatri che va di pari passo con la cooperazione internazionale".

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev