Giuseppe Conte in visita ad Accumoli, il colpo di grazia ai terremotati: "Dovete entrare in quest'ottica"

"Dobbiamo intervenire nell'ottica che per la ricostruzione occorreranno anni, non ne bastano uno o due. Dobbiamo intervenire per superare alcune criticità". Giuseppe Conte, al termine della sua visita ad Accumoli, nelle zone terremotate, avverte i residenti che non sarà veloce la ricostruzione e annuncia che non ci saranno proroghe: "Le domande per la ricostruzione privata, faccio un esempio, procedono molto lentamente, a volte perché si tratta di seconde case, molto spesso per una serie di procedure burocratiche e complesse. Dobbiamo però iniziare a dire che entro dicembre 2019 chi è interessato si deve affrontare. Paradossalmente la prospettiva di una ulteriore proroga rallenta, noi dobbiamo definire il perimetro degli interventi. Lo dico chiaramente: non concederemo più proroghe, tutti devono essere messi nelle condizioni di avvantaggiarsi, perché non ce ne saranno più". E, conclude il presidente del Consiglio: "Quello che emerge è che ci debba essere un modello organizzativo per la ricostruzione che valga una volta per tutte. Poi ci sono tanti problemi concreti che stiamo affrontando".

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev