Giuseppe Conte sale al Quirinale: l'incontro con Sergio Mattarella

Il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, è arrivato al Quirinale per incontrare Sergio Mattarella. E se, come tutto lascerebbe pensare, tutti i nodi sono stati sciolti al tavolo della maggioranza, il premier potrebbe rendere nota a breve la sua lista di ministri proposta al Presidente della Repubblica. Per la precisione, la scansione degli eventi di questo pomeriggio potrebbe prevedere l'ufficializzazione da parte del segretario generale della presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti, del via libera; la lettura della lista dei ministri e probabilmente qualche considerazione a consuntivo da parte di Conte; un breve speech di saluto ai cronisti da parte di Mattarella. Ciò che più conta, il giuramento - almeno dal punto di vista di allestimento da parte del Quirinale - potrebbe tenersi già entro stasera.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev