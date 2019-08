"Sono settimane che si scannano per i ministeri, ancora prima di averli avuti. Sarebbe un governo di ultra sinistra con Renzi-Di Maio-Boldrini. Questo sarebbe un governo truffa". Matteo Salvini, da Pinzolo, in Trentino, attacca i leader di Movimento 5 stelle e Pd: "Quel Partito Democratico che noi abbiamo mandato a casa, a Roma sta cercando di arraffare qualche poltrona. Volere è potere, ma se vogliono andare avanti con la truffa facciano pure. Avranno noi come avversari, saremo pronti, paese per paese, comunità per comunità a difendere i risultati".

"Se riapri i porti sei un cretino, non fai dispetto a Salvini ma a milioni di italiani", sbotta. "Se qualcuno vuole aprire i porti lo dica chiaramente, se vogliono riaprire le cooperative lo dicano ma questo è un reato di truffa come l’idea che vogliono abolire quota 100 e riportare la legge Fornero". Eppoi, sottolinea il leader della Lega, "prima o poi si tornerà a votare. Se non in autunno, tra sei mesi, otto mesi, un anno, poi governeremo noi per i prossimi 15 anni". Lui del resto vuole le elezioni: "Siamo ancora in tempo, il presidente della Repubblica ha chiesto un governo che lavori per anni con programma coerente. Chi ha potere di decidere, decida".

Poi la stoccata: "Credo che stiamo dimostrando che la differenza fra chi lavora per amore e chi ha a cuore solo le poltrone. Dal Pd non ci aspettiamo nulla, ma per i Cinque Stelle, che erano entrati in Parlamento per ribaltare e fare la rivoluzione, è una fine triste".