"Bravo Matteo", "Tieni duro", "Grande", "Sei un eroe", "Vai". Matteo Salvini è stato acclamato dai suoi sostenitori a Conselve, in provincia di Padova, in Veneto, per la festa della Lega. Una schiera compatta. Nessuna critica, nessun rimprovero verso il Capitano per aver fatto cadere il governo con i Cinque Stelle. Il popolo delle Lega riserva solo lodi al suo leader. Quando il segretario arriva sotto il tendone della festa lo accoglie con un'ovazione e continui "Matteo Matteo". Unica critica a Salvini: aver approvato il reddito di cittadinanza. Unico rammarico: aver rimandato il percorso dell’autonomia regionale.

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev