Se Luigi Di Maio è "sconcertato" Paola De Micheli, del Pd, dice che il suo atteggiamento "è incomprensibile". Sembra "un gioco dell'oca, si torna indietro a prima dell'inizio dei nostri confronti, temo non abbia letto i documenti scritti insieme ai capigruppo del M5s".

"Se si vuole fare un governo si fa, ma in questo momento dobbiamo pensare a come dare risposte agli italiani, il tempo della tattica mi sembrava abbondantemente esaurito qualche giorno fa", sottolinea la vice segretaria del Pd. "Ci interroghiamo se prima o poi emergerà la verità, immaginiamo che il problema sta tutto in casa 5 stelle".

"Le nostre condizioni noi le abbiamo raccontate, continuano a essere quelle, non abbiamo toni ultimativi, ricattatori o posto veti", conclude la De Micheli, "se oggi emerge un ulteriore ultimatum è un problema che deve essere discusso nei 5 stelle, noi incontreremo il presidente Conte per fare il programma con le risposte da dare agli italiani".

Fonte Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev