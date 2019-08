Regale, elegantissima, meravigliosa Monica Bellucci alla 76esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Sbarcata al Lido per la riedizione del film Irreversible, nel quale aveva recitato al fianco dell'ormai ex compagno, il francese Vincent Cassel, Monica è da lasciare senza fiato.

Con un lungo abito nero, stretto in vita da una cintura, si muove sensuale tra i tanti giornalisti che sembrano morire per poter scattare con lei anche solo un selfie. A 54 anni, l'attrice, ed ex modella, non ha di certo perso fascino, anzi, resa ancora più misteriosa dagli occhiali da sole, è più bella che mai.

Fonte Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev