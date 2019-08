"Un teatrino che sconcerta gli italiani". Matteo Salvini, dopo le consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, attacca la trattativa tra Movimento 5 Stelle e Pd e il futuro governo giallo-rosso: "Secondo il rituale previsto siamo stati rapidi, precisi e diretti. Onesti fino in fondo con presidente della Repubblica a cui abbiamo espresso sconcerto, non della Lega ma degli italiani per lo spettacolo indecoroso, il teatrino per la guerra delle poltrone che si sta verificando da giorni".

Il leader della Lega attacca Giuseppe Conte: "Il presidente del Consiglio l'hanno trovato a Biarritz su indicazione di Parigi Berlino e Bruxelles". Si tratta di un nuovo "Monti bis" che unisce due partiti, M5s e Pd, solo "l'odio contro la Lega".

Fonte Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagie