"Abbiamo ribadito una posizione chiara e semplice: l'unico sbocco della crisi è lo scioglimento delle Camere e il ritorno alle urne". Giorgia Meloni, dopo le consultazioni con il presidente della Repubblica parla ai giornalisti: "Abbiamo chiesto a Sergio Mattarella di valutare questa eventualità anche se Pd e Movimento 5 stelle facessero il 'patto della poltrona'". Perché questo eventuale governo, continua la leader di Fratelli d'Italia, "e' un inganno verso gli elettori", "è la cosa più distante dalla democrazia. Vogliono impedire che qualcun altro possa governare". Sarebbe un governo "che fa l'esatto contrario di quello che gli italiani chiedono".

Una convinzione che "si è rafforzata in questa settimana di trattative tra Pd e Cinque Stelle". "Pensano prima alle poltrone e poi agli italiani", sottolinea la Meloni. Eppoi questo governo sarebbe "destinato a durare pochi mesi. Dalle elezioni invece uscirebbe un governo forte del consenso degli elettori, capace di durare e dare stabilità".

Infine, "Mattarella non ha alcun obbligo costituzionale, confidiamo che davanti a questo inganno voglia valutare la possibilità di esercitare la facoltà di sciogliere le Camere per il bene della Nazione". Quello a cui si è assistito, conclude la Meloni è un "osceno baratto di poltrone. Noi chiediamo elezioni, libertà e sovranità. Scenderemo in piazza se questo governo dovesse nascere".