Maurizio Lupi: "Il governo Pd-M5s è il teatro dell'assurdo, noi non voteremo la fiducia"

"Quattro deputati non voteranno fiducia a governo Pd-M5s. È una tipica rappresentazione ionesca del teatro dell'assurdo". Così Maurizio Lupi, vice presidente e rappresentante della componente Noi con l'Italia alla Camera, al termine del colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nell'ambito del secondo giro di consultazioni per la formazione del nuovo governo: "Sarà governo di sinistra che non ha la maggioranza nel paese anche se è legittimo. Faremo una opposizione seria e resposabile, non convocheremo la piazza".

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev