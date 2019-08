"Non abbiamo ulteriori tavoli, non abbiamo altri tavoli in calendario con altre forze politiche". Francesco D'Uva, capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera, parla con i giornalisti al termine dell'incontro con il Pd e smentisce le voci su una trattativa parallela dei pentastellati con la Lega di Matteo Salvini. In caso di di fallimento del tavolo con il Partito democratico, il ricorso alle elezioni sarà lo scenario più probabile: "Mi sembra chiaro, non vedo alternative", conferma.

Dopo l'incontro tra le delegazioni ci sarà il faccia a faccia tra i leader dei due partiti che si dovrebbe svolgere già entro il week end. Vanno infatti sciolti alcuni nodi che solo Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio possono dirimere.