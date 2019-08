"La riunione si è svolta in un clima costruttivo che ci fa ben sperare sulle prospettive". Terminato l'incontro tra Pd e Movimento 5 stelle, il capogruppo dem al Senato, Andrea Marcucci, afferma che ci sono i margini per una intesa. "C'è stata un'ampia convergenza sui punti dell'agenda ambientale e sociale. C'è un lavoro molto serio da fare sulla legge di Bilancio, sulle priorità", aggiunge il capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio. "Ora attendiamo il passaggio fra i vertici delle due forze politiche per affrontare i nodi non ancora sciolti definitivamente", conclude Andrea Orlando, vicesegretario del Pd. In ogni caso "non ci sono problemi insormontabili" si legge nell'sms inviato da uno dei membri della delegazione Pd dopo la riunione durata due ore. "Il M5S ha posto sul tavolo il taglio dei 345 parlamentari. Per noi è un punto fondamentale e propedeutico. Servono garanzie su questo aspetto", confermano fonti dei pentastellati.

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev