Matteo Salvini ha baciato il rosario prima del discorso di Giuseppe Conte in Senato. Il premier ha poi attaccato il leader della Lega anche su questo punto: "Chi ha compiti istituzionali dovrebbe evitare di accostare a slogan politici i simboli religiosi". Un'accusa a cui ha risposto Salvini durante il suo intervento: "Gli italiani non votano in base a un rosario, ma con la testa e con il cuore. La protezione del cuore immacolato di Maria per l'Italia la chiedo finché campo, non me ne vergogno, anzi sono l’ultimo e umile testimone".

Fonte Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev