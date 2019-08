"A noi interessa arrivare il prima possibile a una soluzione senza perdere tempo". Giulia Bongiorno, parlando con i giornalisti, al suo arrivo al palazzo dei gruppi del Senato per la riunione con Matteo Salvini (alla quale hanno partecipato anche Giancarlo Giorgetti, Gian Marco Centinaio ed Erika Stefani), chiarisce che "la Lega è stra-compatta non ci sono stati capricci o volontà di rottura con i Cinque stelle". Non solo, spiega il ministro della Pubblica amministrazione: "Se c'è stata una frattura è solo per la consapevolezza che bisogna fare le cose per bene".